В Заречном без электричества остались 18 тыс. человек из-за аварии на подстанции

В 39 многоквартирных жилых домах и 10 школах, детских садах Заречного прекращено электроснабжение в результате аварии на подстанции «Блочная», сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, без электричества остались 18 тыс. человек, включая 4 тыс. детей, проживающих в южной части города.

В МЧС подчеркнули, что аварийная бригада из 10 человек на трех единицах техники прибыла на место аварии в 13:30. «Планируемое время восстановления электроснабжения — к 20:00»,— заверили в ведомстве.

Как следует из данных Свердловскстата, без электричества в Заречном осталось больше половины жителей. На начало 2025 года в городе проживало 31 493 человека.

Василий Алексеев