Денис Паслер поздравил еврейскую общину Свердловской области с Ханукой

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил еврейскую общину Среднего Урала с наступлением Хануки, отметив, что идеи праздника «несут в себе простые общечеловеческие ценности, которые всецело разделяют жители региона: великодушие, милосердие, щедрость, любовь к ближнему». «Важно, что эти нравственные качества находят свое отражение не только в личной жизни, но и в практических делах еврейской общины региона»,— передает слова господина Паслера департамент информационной политики региона.

Губернатор отметил, что Ханука «символизирует важнейшую веху в истории иудаизма, когда огонь меноры стал победой света над тьмой, символом духовного спасения народа Израиля». «Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и радости. Пусть в ваших домах царят тепло, согласие и гармония, а свет Хануки приносит новые силы, надежду и уверенность в будущем»,— добавил он.

Праздник Ханука посвящен событиям, связанным с еврейским восстанием 167 года до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, который желал эллинизировать иудеев. После изгнания захватчиков из Израиля евреи восстановили оскверненный Храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно, но масла для светильника оказалось мало: на изготовление нового требовалось восемь дней. Когда же с помощью найденного масла зажгли менору, огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое горючее. В память об этом Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече.

Василий Алексеев