Роспотребнадзор контролирует ситуацию с утечкой мазута в Пензенской области

В Никольском районе Пензенской области на станции Чаис, где 13 декабря произошло столкновение локомотивов с последующей утечкой мазута, ведется контроль экологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Утечка нефтепродуктов локализована в зоне, прилегающей к насыпи. Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха, почвы и воды для анализа. По информации губернатора Олега Мельниченко, текущие показатели загрязнения воздуха соответствуют нормативным значениям. Результаты исследований грунта и воды будут готовы 15 декабря.

Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения на станции Чаис установлены защитные сооружения и нефтесборные устройства, пояснили в пресс-службе Куйбышевской железной дороге. После окончания восстановительных работ загрязненная почва будет вывезена с территории и обезврежена.

Нина Шевченко