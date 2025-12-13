Куйбышевская магистраль перенаправила шесть поездов через Пензу

Пассажирский поезд № 64 сообщением Самара – Санкт-Петербург вынужденно задержан на станции Чаис. О ситуации сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Для минимизации задержки КбшЖД приняла решение об отправке локомотива, который переведет состав до станции Рузаевка, а затем в Пензу, где пассажиры смогут продолжить поездку по расписанию.

Причиной сбоя стал сход грузовых вагонов на станции Чаис. К ликвидации последствий привлечены три восстановительных состава. Точное время прибытия поезда № 64 в Санкт-Петербург будет сообщено дополнительно.

В связи с инцидентом КбшЖД осуществляет масштабный перетур движения. Шесть пассажирских поездов будут перенаправлены через станцию Пенза-1. Изменения маршрутов затронут составы, следующие из Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Ульяновска в Москву. Речь идет о поездах № 64 (Санкт-Петербург — Самара), № 15, № 9 и № 21 (Самара — Москва), а также № 13 и № 301 (Челябинск — Москва).

Первый поезд, №64, прибыл в Рузаевку в 16:58. Сотрудники железной дороги готовятся к встрече пассажиров в Пензе, где для них подготовлены продуктовые наборы. В поезде №64 находятся 182 человека.

Нина Шевченко