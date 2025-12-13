РЖД: площадь загрязнения на станции Чаис в Пензенской области 750 квадратов

Площадь загрязнения мазутом территории на станции Чаис в Пензенской области составила около 750 кв. м. Там произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн.

Распространение мазута удалось локализовать в прилегающей к насыпи зоне, сообщили в Telegram-канале РЖД.

В настоящее время движение на станции приостановлено. Для оценки ситуации и проведения работ по ликвидации последствий на место происшествия направлены специалисты лаборатории РЖД и сотрудники «ЭКОСПАС».

Нина Шевченко