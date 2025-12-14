Бюджет до биржи доведет

Минэкономики подвело итоги программ субсидирования затрат МСП и малых технологических компаний (МТК) при их выходе на биржу и инвестиционные площадки — в 2025 году при общем объеме господдержки 120 млн руб. ее получатели привлекли на рынке капитала порядка 5 млрд руб. Выделяя средства на эти цели, власти в том числе рассчитывают, что поддерживаемые небольшие технологические компании будут генерировать и отрабатывать инновационные идеи, которые можно будет в будущем масштабировать.

Объем поддержки субъектов МСП и малых технологических компаний, выходящих на рынок капитала, составил в 2025 году 120 млн руб., сообщило Минэкономики. Речь идет в том числе о небольших технологических компаниях, затраты которых на размещения ценных бумаг на бирже и инвестиционных платформах компенсирует государство. Как подсчитали в ведомстве, благодаря этой поддержке эмитенты через выпуск облигаций и акций в этом году смогли привлечь 5 млрд руб.

3,5 млрд из этой суммы пришлись на компании из МСП-сектора. По положению о программе это могут быть в том числе компании из приоритетных сфер (промышленность, IT, туризм, наука и другие), а также МТК и представители креативных индустрий. На частичное возмещение их затрат были выделены субсидии в размере 50 млн руб. Деньги получили 20 эмитентов по 23 заявкам (18 — на компенсацию расходов при размещении облигаций на Мосбирже, 5 — на привлечение средств через продажу акций на таких инвестплатформах, как Rounds, Zorco, Brainbox.VC, «ВТБ Регистратор»). Поясним, что эта программа позволяет МСП-компаниям компенсировать расходы на размещение ценных бумаг, на присвоение рейтинга, а также затраты на услуги регистраторов, аудиторов и юристов. Размер субсидий — от 3 млн до 30 млн руб. (см. подробнее "Ъ-online" от 23 мая).

Оставшиеся 1,5 млрд из 5 млрд руб. средств инвесторов привлекли организации со статусом МТК. К ним, напомним, относятся компании, производящие готовую инновационную продукцию или занимающиеся разработкой собственных технологий, с годовой выручкой до 4 млрд руб. (сейчас в реестре МТК, по данным Минэкономики, порядка 6,4 тыс. компаний). Как сообщило ведомство, на возмещение затрат на привлечение капитала трем МТК в виде грантов были выделены 70 млн руб. Речь идет о разрабатывающих программные решения для частного и государственного секторов АО «Ресейл-Айти», АО «Цифровые привычки» и ПАО «Джетленд Холдинг».

Согласно условиям этой программы, при размещении ценных бумаг на бирже МТК могут получить компенсацию в размере до 50 млн руб., а при внебиржевом размещении через инвестиционные платформы — до 15 млн руб.

Возмещению подлежат расходы на выпуск ценных бумаг, на привлечение инвесторов, аудит и составление финансовой отчетности, подготовку инвестиционных меморандумов и аналитических отчетов, а также на оплату услуги организаторов размещения (см. “Ъ” от 22 августа).

Программа позволяет компенсировать как затраты за последний год, так и будущие — на только готовящиеся IPO.

Условие поддержки — привлечение инвестиций в размере, как минимум вдвое превышающем сумму гранта.

Отметим, что власти, видящие в МТК «генераторов» и «отработчиков» инновационных идей, поддерживают их и другими способами. Так, с 2025 года регионы могут устанавливать для таких компаний пониженную ставку налога на прибыль. Как сообщило 12 декабря Минэкономики, по состоянию на конец ноября такую льготу уже ввели 14 регионов РФ. Также среди преференций МТК — дополнительные баллы при участии в конкурсе на получение грантов Фонда содействия инновациям, льготное кредитование в пределах 1 млрд руб. и пониженная процентная ставка по промышленной ипотеке (кредиты по покупку, строительство и ремонт производственных площадок).

