На биржу за бюджетный счет

Рассчитывая на способность малых технологических компаний (МТК) генерировать и отрабатывать инновационные идеи, власти продолжают оказывать им поддержку. Минэкономики объявило об условиях предоставления грантов на возмещение затрат таких организаций на IPO. При размещении акций на бирже МТК смогут компенсировать до 50 млн руб., в случае внебиржевого привлечения средств через инвестиционные платформы — до 15 млн руб. Кроме того, Минэкономики и Фонд содействия инновациям запустили новую очередь конкурсов «Старт-2» и «Бизнес-Старт», позволяющих МТК получить на развитие до 18 млн руб.

В четверг, 21 августа, Минэкономики сообщило, что в рамках федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» технологические компании, в том числе МТК, смогут возместить свои затраты на выпуск и размещение ценных бумаг. Для более крупных технологических компаний с выручкой от 4 млрд до 10 млрд руб. предусмотрена компенсация в размере до 80 млн руб., для МТК — до 50 млн руб. (при внебиржевом размещении через инвестиционные платформы можно будет вернуть до 15 млн руб.). Компенсации подлежат расходы на выпуск и размещение ценных бумаг, поиск и привлечение инвесторов, аудит и составление финансовой отчетности, подготовку инвестиционных меморандумов и аналитических отчетов, а также на услуги организаторов торгов.

Напомним, МТК — это компания, имеющая научно-технический потенциал, производящая готовую инновационную продукцию или занимающаяся разработкой собственных технологий. Претендовать на этот статус могут организации с выручкой до 4 млрд руб., работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Технологические компании, получившие финансовую поддержку от государства после 30 июня 2022 года, получили его автоматически. Сейчас в реестре МТК, по данным Минэкономики, 5,6 тыс. компаний. Власти рассчитывают на малые технологические компании как на генераторов и «отработчиков» инновационных идей, оказывая им целый ряд мер господдержки (см. “Ъ” от 31 мая 2023 года и 25 июля 2025-го).

Оператором грантовой программы по возмещению затрат на IPO будет Центр поддержки инжиниринга и инноваций. Как отмечают в Минэкономики, приоритет в поддержке будет отдаваться МТК, а также более крупным компаниям, производящим продукцию по приоритетным направлениям технологического суверенитета (авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность и другие).

Также в четверг Минэкономики объявило о еще одной мере поддержки — запуске новой очереди конкурсов «Старт-2» и «Бизнес-Старт» от Фонда содействия инновациям. Участвовать в первом могут только победители первого этапа программы «Старт» — он предусматривает существенную доработку проведенного ранее наукоемкого проекта, во втором — любые компании с выручкой до 150 млн руб. в год. Конкурс ориентирован на отбор проектов по созданию, расширению или модернизации производства для серийного выпуска инновационной продукции и ее коммерциализации.

Размер гранта для «Старта-2» — до 10 млн руб. при обязательном привлечении внебюджетных средств в объеме до 15% от размера помощи, для «Бизнес-Старта» — до 18 млн руб. при софинансировании до 30%. «Статус МТК для компаний—участников данных конкурсов — это преимущество, обеспечивающее получение дополнительного балла при оценке проекта на этапе рассмотрения»,— пояснил первый замминистра экономического развития Максим Колесников.

У частных инвесторов есть интерес к МТК, и он ощутимый, считает глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская. Более того, именно сейчас, по ее словам, такие компании выглядят в их глазах особенно привлекательно. В условиях импортозамещения и курса на технологическую независимость у них появляется более предсказуемая выручка (контракты, спрос со стороны компаний), что делает их инвестируемыми. Компенсации издержек на выпуск и размещение акций повышают качество подготовки сделок и тем самым расширяют пул частных инвесторов, добавляет эксперт.

Венера Петрова