Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Красноармейском районе

В Красноармейском районе Краснодарского края 13 декабря произошло ДТП с участием мотоциклиста и грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария произошла днем на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани» в поселке Краснодарском. 51-летний водитель мотоцикла столкнулся с припаркованным грузовиком Freightliner с полуприцепом и скончался на месте происшествия.

Байкер погиб до прибытия медиков. По факту ДТП проводится проверка.

Анна Гречко