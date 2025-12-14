Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Красноармейском районе
В Красноармейском районе Краснодарского края 13 декабря произошло ДТП с участием мотоциклиста и грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Авария произошла днем на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани» в поселке Краснодарском. 51-летний водитель мотоцикла столкнулся с припаркованным грузовиком Freightliner с полуприцепом и скончался на месте происшествия.
Байкер погиб до прибытия медиков. По факту ДТП проводится проверка.