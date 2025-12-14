«Люди все равно выбирают верное направление»

По данным Национального бюро кредитных историй, жители Кубани в ноябре установили 50,8 тыс. самозапретов на получение кредитов и займов, что на 14,6% больше по сравнению с октябрем. При этом по России в целом рост составил 16,8% по сравнению с октябрем (всего в стране было подано около 1,58 млн заявлений). Финансовый юрист и эксперт по финансовой грамотности Денис Васильев считает, что эту тенденцию нужно рассматривать в связи с более широкими экономическими процессами.

Денис Васильев

Фото: предоставлено автором

«Этот факт невозможно объяснить отдельно от общей картины. Механизм самозапрета появился как ответ на цепочку взаимосвязанных факторов: снижение уровня жизни приводит к росту заёмной нагрузки; это привлекает мошенников; государство реагирует информационными кампаниями и создает инструмент защиты.

Граждане воспринимают самозапрет как способ обезопасить себя. Это базовый уровень понимания.

Однако интерес к кредитам формируется не только из-за бытовых потребностей. Он связан с устройством финансовой среды, где активно работают микрофинансовые организации и часть банков с завышенными ставками. Система нередко ориентирована на изъятие ресурсов из населения. Наиболее показательный пример — микрофинансовые организации (МФО). Их объективная польза сомнительна, однако они продолжают работать.

Распространенное среди россиян рискованное финансовое поведение — следствие неосознанных реакций на условия, в которых они живут. Это не только вопрос финансовой грамотности. Это отражение того, что происходит вокруг.

Рост числа самозапретов — не результат глубокой аналитики, а ответ на предложенный инструмент. Люди, пусть и не видя полной картины, все равно выбирают верное направление. Вместе с тем самозапрет снижает часть рисков, но не влияет на фундаментальный дисбаланс финансовой системы в виде излишней закредитованности наших граждан».