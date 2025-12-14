На плато Ай-Петри в Крыму выпал первый снег

На популярном туристическом плато Ай-Петри в Крыму выпал первый снег после засушливого ноября, когда в горных районах не образовывался снежный покров. О снегопаде сообщил туристический центр Ай-Петри в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«Сегодня на плато Ай-Петри первый снег. Легкая зимняя пудра сделала пейзаж намного интереснее», — говорится в сообщении.

Плато расположено на высоте 1234 м над уровнем моря. Недалеко от места находится горный тематический парк.

Согласно данным крымского гидрометцентра, в ноябре полуостров переживал теплую и засушливую погоду. В горах выпало только 3-8% от месячной нормы осадков, что привело к снижению уровня воды в реках. В районе метеостанции Ай-Петри зафиксировано 3,1 мм осадков при норме 3%, а возле метеостанции Ангарский перевал — 6,7 мм при норме 8%.

Канатная дорога от поселка Мисхор до Ай-Петри считается одним из самых востребованных туристических объектов полуострова. Маршрут протяженностью 1620 м с перепадом высот 725 м поднимает посетителей на высоту 1153 м, откуда открывается панорама южного берега Крыма.

Анна Гречко