Аэропорты Грозного и Пскова приостановили работу

Росавиация сообщила, что в аэропортах Грозного и Пскова введены ограничения на прием и отправку самолетов. Аэропорт Пскова приостанавливает работу второй раз за ночь.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Геленджика, Калуги, Иваново, Ярославля. Петербургский аэропорт Пулково сначала прекратил только отправку самолетов, а затем стал принимать и выпускать самолеты «по согласованию с соответствующими органами».

Воздушная опасность объявлена в Чечне, Северной Осетии, Ленинградской, Пензенской областях и некоторых других регионах. О работе ПВО сообщали власти Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей.