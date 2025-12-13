На военнослужащих США и Сирии напали в районе Пальмиры

Сотрудники сирийских служб безопасности и военнослужащие США были атакованы во время патрулирования в районе города Пальмира. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в спецслужбах Сирии.

Собеседник агентства сообщил, что в результате перестрелки пострадали двое сирийских военнослужащих и несколько военнослужащих США. Нападавший убит. Пострадавших эвакуировал военный вертолет и доставил на базу «Эт-Танф».

Reuters со ссылкой на двух сирийских чиновников сообщил, что под обстрел попала колонна сирийских и американских военнослужащих из возглавляемой США коалиции, борющейся с «Исламским государством» (ИГ, признана в РФ террористической и запрещена). В ноябре Сирия присоединилась к этой коалиции. Министр информации переходного правительства арабской республики Хамза Мустафа говорил, что соглашение носит исключительно политический характер и не содержит военных компонентов.