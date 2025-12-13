Лукашенко предостерег США от повторения Вьетнама в Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США, что вторжение американских войск в Венесуэлу может обернуться для страны повторением Вьетнамской войны. Об этом рассказал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Он отметил, что господин Лукашенко «очень откровенно говорил» с американской делегацией на эту тему во время переговоров в Минске 12 декабря.

«(Александр Лукашенко.— “Ъ”) предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому тем более, ни, собственно, всему мировому сообществу»,— сказал господин Рыбаков в интервью телеканалу «Первый информационный» (цитата по «РИА Новости»).

12 декабря президент Белоруссии принял представителей команды президента США во Дворце независимости. Американскую делегацию возглавлял спецпредставитель США Джон Коул. Встреча прошла за закрытыми дверями.

США с сентября наносят удары по судам, которые, по данным американской разведки, причастны к венесуэльским наркокартелям. В результате погибли свыше 80 человек. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются «сменить неугодный режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут в ближайшее время нанести удары по наркокартелям в Венесуэле.