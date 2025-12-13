Трамп: США могут нанести удары по наркокартелям не только в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут нанести удары по наркокартелям как в Венесуэле, так и в других странах.

«Речь не только о Венесуэле. Речь и об ударах по ужасным людям в других странах»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Он предупредил, что удары по суше «скоро начнутся».

США с сентября наносят удары по судам, которые, по данным американской разведки, причастны к венесуэльским наркокартелям. 11 декабря Дональд Трамп заявил, что у президента Колумбии «могут быть большие проблемы», если он не изменит подход в борьбе с наркопреступностью.