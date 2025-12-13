ГК ТОЧНО приступила к строительству храма «Знамение» в ЖК «Первое место»

Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) приступил к строительству храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Знамение».

Фото: Группа Компаний ТОЧНО

В церемонии закладки памятного камня приняли участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, представители духовенства, городских властей, общественных организаций, а также жители Краснодара.

Новый духовный центр с библиотекой, монументальной колокольней и коммерческой галереей появится в одном из самых масштабных проектов девелопера – жилом районе «Первое место».

«Строительство храма – это не просто благочестивый поступок, но и подлинная защита Отечества. Группа компаний ТОЧНО следует этой традиции: возводя современные жилые комплексы, одновременно создаёт рядом духовные центры. Они позволяют сохранить историческую преемственность, чтобы каждый человек мог приобщить к ней своих детей и внуков, передавая ценности из поколения в поколение», – отметил митрополит Василий.

Современный православный храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» девелопер ТОЧНО возведет в центральном сквере жилого района «Первое место» совместно с благотворительным фондом Точно ДОБРО. Площадь храмовой постройки составит 1322 квадратных метра, а высота верхней точки собора – более 20 метров. Сумма инвестиций превысит 500 миллионов рублей.

Фото: Группа Компаний ТОЧНО

Архитектура храма сочетает традиционную русскую манеру с элементами неорусской и византийской стилистики, характерной для южных регионов. Цветовую гамму выдержат в светло-бежевой гамме с розовым отливом. В храмовом комплексе предусмотрены классы воскресной школы, библиотека, многофункциональный зал для проведения лекций, мастер-классов и коммерческая галерея с кафе. Для прихожан будет работать открытая часовня с мозаичной иконой Божией Матери «Знамение», доступная для посещения вне зависимости от работы основного храма.

«Мы в ТОЧНО с особым отношением создаем храмы. Уважая традиции, привносим современность и новое понимание этих общественных пространств, которые объединяют людей и несут просветительскую и развивающую функцию», – комментирует владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Завершение строительства храма «Знамение» планируется к 2029 году, однако до этого времени прихожане смогут посещать временный храм на территории ЖК «Первое место». Напомним, что масштабный жилой район займет более 71 га и будет включать 18 кварталов. В «Первом месте» появятся шесть детских садов, две школы, детская и взрослая поликлиника, пешеходный бульвар, спортивные площадки, кафе и рестораны, салоны красоты, многоуровневый паркинг. Из запланированных в «Первом месте» сегодня открыты и принимают детей школа на 1100 учеников и детский сад на 250 мест.

