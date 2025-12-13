Свердловская компания получила на создание деталей для БПЛА 300 млн рублей

Компания «НьюЛинк» победила в конкурсном отборе фонда Национальной технологической инициативы и получила грант в 300 млн руб. на организацию крупносерийного производства отечественных сервоприводов, которые заменят импортные компоненты для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Он заверил, что после завершения работ по обновлению предприятие сможет создавать десятки тысяч единиц продукции ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«В Свердловской области продолжается развитие беспилотных авиационных систем (БАС). Сфера перспективная и важная для технологического прогресса – беспилотники используются в разных отраслях экономики. Нам важно поэтапно создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы самостоятельно производить комплектующие, настроить систему технического обслуживания БПЛА»,— подчеркнул господин Паслер.

По его словам, в регионе уже задействуют БПЛА в лесной отрасли, сельском хозяйстве, для тушения пожаров. Денис Паслер добавил, что в ближайшее время власти планируют создать посадочные площадки для дронов в регионе и продолжить помогать уральским производителям БАС осваивать новые направления.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, проект «НьюЛинк» по организации серийного производства БАС будет завершен в 2025 году. «По итогам реализации будет создано 232 рабочих места»,— пояснили в ведомстве.

Василий Алексеев