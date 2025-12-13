Мерц допустил возвращение в Германии обязательной воинской и гражданской службы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что в Германии в ближайшие годы возобновится воинская повинность. Он также выступил за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы. Об этом он заявил на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящей в правящий блок ФРГ.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин»,— сказал канцлер Германии (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что согласно Конституции ФРГ правительство не может привлечь женщин к обязательной военной службе: «Я бы хотел, чтобы это было иначе».

5 декабря Бундестаг (немецкий парламент) принял закон о военной службе, который позволяет обязательный призыв в случае нехватки добровольцев. Инициативу поддержали 323 депутата, 272 — проголосовали против и один воздержался. Законопроект должен вступить в силу в январе 2026 года, если реформу утвердит Федеральный совет. В день рассмотрения законопроекта у здания парламента в Берлине собралось около 800 протестующих против реформы.

Воинская повинность в Германии была приостановлена в 2011 году. Согласно рекомендации НАТО, ФРГ должна повысить численность военнослужащих до 460 тыс. к 2035 году. Сейчас в бундесвере служит около 183 тыс. человек.

Подробнее о реформе набора в немецкую армию — в материале «Ъ.