Бундестаг позволил вводить обязательный призыв при нехватке добровольцев

Бундестаг (немецкий парламент) принял закон о военной службе, который оставляет ее добровольной, но предполагает медицинское обследование для всех совершеннолетних юношей и обязательный призыв в случае нехватки добровольцев.

Согласно закону, начиная с 2026 года года все 18-летние юноши будут обязаны заполнить анкету о физической подготовке и желании присоединиться к вооруженным силам ФРГ. Решение о службе останется добровольным. Однако парламент сможет принять решение о «воинской обязанности по необходимости», если добровольцев будет недостаточно. Для этого может быть использован случайный отбор.

Инициативу поддержали 323 депутата, 272 — проголосовали против и один воздержался. Законопроект должен вступить в силу в январе 2026 года, если реформу утвердит Федеральный совет.

Проект реформы предложил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Перед голосованием он заявил: военная служба останется добровольной, «если все пройдет так хорошо, как мы ожидаем».

Оппозиционные партии раскритиковали законопроект. «Левые» и «Зеленые» осудили тот факт, что законопроект ориентирован на молодых людей. Представители «АдГ» заметили, что нельзя привлекать на военную службу материальными стимулами.

В день рассмотрения законопроекта у здания парламента в Берлине собралось около 800 протестующих против реформы молодых людей, к концу дня местные власти ожидают выхода тысяч митингующих. В целом по Германии акции протеста проходят в 90 городах.

Воинская повинность в Германии была приостановлена в 2011 году. Согласно рекомендации НАТО, ФРГ должна повысить численность военнослужащих до 460 тыс. к 2035 году. Сейчас в бундесвере служит около 183 тыс. человек. Нынешняя реформа нацелена на увеличение числа действующих военнослужащих до 260 тыс. человек, а резервистов — до 200 тыс. Минобороны будет отчитываться о количестве новобранцев каждые шесть месяцев.

Подробнее о реформе набора в немецкую армию — в материале «Ъ.

Ярослав Фокин