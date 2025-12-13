МИД России пообещал ЕС скорые ответные меры на заморозку активов
Ответные действия России на заморозку Евросоюзом российских активов «не заставят себя ждать», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий для СМИ опубликовали в Telegram-канале ведомства. По словам госпожи Захаровой, конфискация активов РФ в качестве «репарационного кредита» нарушает нормы международного права.
«Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать, — заявила госпожа Захарова. — Развернутое заявление на этот счет было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются». Она также отметила, что регулятор подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Он просит взыскать с бельгийского депозитария причиненные ЦБ РФ убытки.
Страны Евросоюза утвердили бессрочную блокировку российских активов 11 декабря. Теперь решения по их использованию будут приниматься квалифицированным большинством, и отдельные страны не смогут блокировать продление санкций. ЕС рассчитывает принять решение об использовании €210 млрд из замороженных средств на саммите ЕС, который пройдет с 18 по 19 декабря.
