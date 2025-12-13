Лукашенко освободил лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого

Белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий был освобожден в рамках амнистии 123 политзаключенных. Об этом сообщило издание «Наша Нива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алесь Беляцкий в посольстве США в Вильнюсе (13 декабря 2025 года)

Фото: Ints Kalnins / Reuters Алесь Беляцкий в посольстве США в Вильнюсе (13 декабря 2025 года)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правозащитник был задержан в июле 2021 года. В марте 2023-го его приговорили к 10 годам колонии по обвинению в неуплате налогов и организации и финансировании акций, «грубо нарушающих общественный порядок».

По информации издания, господин Беляцкий уже находится в Литве. Также среди освобожденных — активистка Мария Колесникова.