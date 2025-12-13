Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция Сочи задержала мужчину, избившего женщину посреди дороги

Полиция поселка Хоста установила личность мужчины, нанесшего накануне телесные повреждения женщине на улице Апшеронской, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи .

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, нападавший и его жертва были ранее знакомы. 34-летний житель города-курорта задержан и находится в пункте полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в процессе мониторинга соцсетей полицейские выявили публикацию, где сообщалось о том, как на улице Апшеронской в поселке Кудепста мужчина нанес женщине телесные повреждения.

Андрей Николаев

