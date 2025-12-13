В Краснодаре в течение двух недель проведут отлов бродячих собак

В Краснодаре с 15 по 30 декабря запланирован отлов бродячих собак. Работы проведут в Черемушках, поселках Российском и Краснодарском, а также в хуторе Копанском, сообщает муниципальный приют для животных в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Владельцев домашних питомцев просят усилить контроль за животными и не допускать их выгула без присмотра в указанный период.

По данным приюта, с начала года на улицах города было отловлено около 850 собак. Ветеринары провели более 600 операций, 170 животных вернулись к своим владельцам, еще 150 собак находятся в приюте на данный момент.

Андрей Николаев