Эрдоган призвал Россию и Украину не превращать Черное море в поле боя
Черное море не должно становиться ареной для боевых действий, это не принесет пользы ни России, ни Украине, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Черное море не следует рассматривать как поле боя, — сказал политик (цитата по NTV). — Всем необходимо безопасное судоходство в Черном море».
Господин Эрдоган сообщил, что после встречи с Владимиром Путиным надеется обсудить мирный план с президентом США Дональдом Трампом. «Мир не за горами, мы это видим. Все, что нам нужно сделать, это взять курс на мир»,— добавил он.
Сегодня МИД Турции потребовал от России и Украины остановить боевые действия и прекратить эскалацию в Черном море. Ведомство сообщило, что 12 декабря был нанесен удар по порту Черноморск под Одессой, в результате которого было повреждено принадлежащее турецкой компании судно под иностранным флагом. Минобороны РФ заявления об ударе по Черноморску не комментировало. Днем 13 декабря российское ведомство отчиталось о нанесении ударов по «объектам портовой инфраструктуры Украины».