Минобороны РФ сообщило об ударе по портовой инфраструктуре на Украине

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, сообщило Минобороны РФ. Согласно заявлению, удар стал ответом на атаки Украины по российской территории. Также удары нанесены по прибрежной инфраструктуре.

«Нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины», — добавили в ведомстве. В каких районах расположены порты, по которым нанесен удар, не уточняется.

МИД Турции в заявлении от 13 декабря потребовал от России и Украины прекратить боевые действия, в том числе, удары по портам на Черном море. В своем комментарии ведомство заявило о повреждении в Черноморске Одесской области гражданского судна с турецкими моряками. Минобороны РФ заявления об ударе по этому порту не комментировало.