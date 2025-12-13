Турция потребовала прекратить удары по портам на Черном море

Министерство иностранных дел Турции потребовало от России и Украины остановить боевые действия и прекратить эскалацию в Черном море.

В распространенном заявлении ведомство сообщает об ударе по порту Черноморск под Одессой, в результате которого было повреждено иностранное судно. «По предварительным данным, экипаж и водители грузовиков эвакуированы, никто из граждан Турции не пострадал», — указано в заявлении.

МИД Турции потребовал не допускать угрозы безопасности для судоходства в Черном море и прекратить атаки на «энергетическую и портовую инфраструктуру обеих сторон».