«Запрошенный срок — стирание из жизни»

В Краснодаре в прениях по уголовному делу в отношении бывших ростовских судей выступили адвокаты экс-председателя областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и экс-начальника судебного департамента Андрея Рощевского. По мнению защиты, вина бывших высокопоставленных судей не доказана. Предложенный обвинением для Елены Золотаревой 20-летний срок в колонии, по словам адвокатов, означает пожизненное заключение для подсудимой, которой скоро исполнится 67 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Адвокат Максим Хырхырьян, защитник Елены Золотаревой, в начале выступления указал, что государственный обвинитель предложил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет. «С учетом возраста Елены Анатольевны, которой на днях исполнится 67 лет, запрошенный обвинителем срок не просто суров — это символическое стирание человека из жизни»,— сказал адвокат.

Выступления в прениях защитников Елены Золотаревой, Татьяны Юровой и Андрея Рощевского завершались одинаково — адвокаты заявляли о недоказанности вины фигурантов дела и просили вынести оправдательный приговор. О том же сказал и сам Андрей Рощевский, единственный подсудимый, который успел выступить в прениях в пятницу, 12 декабря. По мнению защиты и подсудимого, аудиоматериалы и видеозаписи, сделанные в кабинете госпожи Золотаревой осенью 2022 года, не содержат данных о том, что председатель суда, ее заместитель или иные лица обсуждали получение взяток за вынесение судебных решений в пользу взяткодателей.

Качество записи было плохим, а итоги проведенной в ходе следствия экспертизы разошлись с выводами правоохранительных органов, утверждает защита. Так, слово госпожи Юровой «пополам» в разговоре с председателем суда, которое следствие интерпретировало в контексте деления суммы взятки, экспертиза расценила как «пока».

Адвокаты заявили, что судьи, которые, по версии следствия, действовали по указанию Елены Золотаревой, не подтвердили фактов общения с председателем областного суда. Судьи настаивали, что все решения, перечисленные в уголовном деле, были вынесены ими самостоятельно, без давления со стороны Елены Золотаревой. Защитники Елены Золотаревой усомнились в объективности свидетеля Субботиной, которая дала обличающие показания по эпизоду передачи взятки за смягчение приговора уроженцу Чечни Роману Кузнецову (Дудуркаеву). По данным адвокатов, юрист Субботина действовала по поручению семьи Кузнецова, у родственников Кузнецова возникли к ней финансовые претензии, в связи с чем она якобы выдумала историю с затратами на взятку судьям.

Елена Золотарева обвиняется в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ; семь эпизодов) на общую сумму 18 млн руб. Бывший заместитель председателя суда Татьяна Юрова обвиняется в получении взяток (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ; четыре эпизода) на 3 млн руб., а также в посредничестве при коррупции (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ; один эпизод). Глава областного управления судебного департамента Андрей Рощевский и председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко выступали посредниками в коррупционных схемах (ч. 3 и 4 ст. 291.1 УК РФ), утверждает обвинение.

В конце заседания Елена Золотарева заявила, что не желает выступать в прениях, Татьяна Юрова и Георгий Бондаренко готовы представить свои позиции на следующем заседании.

Анна Перова, Краснодар