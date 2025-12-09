Имуществу нашли место и время

Первомайский райсуд Краснодара назначил на 22 декабря первое заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Надзорное ведомство полагает, что она получала доход от коррупционных преступлений, покупала дорогое имущество и оформляла его на доверенных лиц. Уголовный процесс в отношении экс-главы облсуда и еще трех фигурантов в том же Первомайском суде подходит к концу, на последнем заседании гособвинитель предложил отправить госпожу Золотареву в колонию на 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Ответчиками по иску Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход РФ являются экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева, ее сын Сергей Золотарев, а также Мария Данкевич, которую надзорное ведомство считает доверенным лицом высокопоставленной судьи.

Изначально иск прокуратуры был направлен в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако затем надзорное ведомство попросило Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменить подсудность. Кассация согласилась с тем, что авторитет и связи Елены Золотаревой в судейском сообществе могут поставить под сомнение объективность и непредвзятость рассмотрения дела в Ростовской области. Для того, чтобы обеспечить беспристрастность суда, Четвертый кассационный суд направил дело в Первомайский райсуд Краснодара. Там рассматривается уголовное дело в отношении Елены Золотаревой и трех ее сообщников по обвинению в коррупции.

В материалах уголовного процесса, опубликованных в ГАС «Правосудие», упоминается имущество Сергея Золотарева, в отношении которого судом были введены обеспечительные меры. Под арестом находятся денежные средства (325 тыс. руб. и $10 тыс., изъятые при обыске в жилище Сергея Золотарева), автомобиль Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска, квартира площадью 118 кв. м, машино-место, а также дом площадью 182 кв. м в садоводческом товариществе.

Первое слушание уголовного дела в отношении Елены Золотаревой и ее сообщников состоялось 27 июля. Экс-председателя областного суда обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, семь эпизодов). Бывший заместитель председателя суда Татьяна Юрова обвиняется в получении взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, четыре эпизода), а также в посредничестве при коррупции (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, один эпизод).

По данным обвинения, в 2022 году Елена Золотарева получила от взяткодателей в общей сложности 18 млн руб., Татьяна Юрова – 3 млн руб. Взятки передавались за вынесение нужных решений по гражданским делам (взыскание долгов, раздел имущества), а также по уголовным делам (смягчение приговора, досрочное освобождение осужденного и др.). По версии обвинения, Золотарева и Юрова, пользуясь своим авторитетом в судебной системе, убеждали коллег из районных и городских судов, а также Ростовского областного суда, выносить решения в пользу взяткодателей. Глава областного управления судебного департамента Андрей Рощевский и председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко выступали посредниками в коррупционных схемах (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Подсудимые не признают себя виновными, экс-глава облсуда и ее заместитель не дают показаний, Андрей Рощевский отрицает случаи передачи взяток, а Георгий Бондаренко утверждает, что передача им пакета в кабинете Елены Золотаревой была имитацией взятки.

Максимальное наказание, предусмотренное за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), составляет 15 лет лишения свободы. В ходе прений по делу ростовских судей прокурор Алексей Харин, с учетом многочисленных коррупционных эпизодов, предложил назначить Елене Золотаревой наказании в виде 20 лет колонии общего режима, Татьяне Юровой – 18 лет колонии. Бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова Георгию Бондаренко — 7 лет лишения свободы, бывшему начальнику областного судебного департамента Андрею Рощевскому — 10 лет лишения свободы. Всем подсудимым, по мнению прокуратуры, должны быть назначены крупные штрафы.

Прения в Первомайском суде Краснодара продолжатся 12 декабря.

Анна Перова