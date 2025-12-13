Самую дорогую гитару Курта Кобейна подарили музыкальному колледжу в Лондоне

Электроакустическую гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна, с которой он выступил на MTV Unplugged в 1994 году, передали в дар лондонскому Королевскому музыкальному колледжу. В 2020 году эту гитару продали за рекордные $6 млн, сообщает портал nme.com.

Речь идет о гитаре Martin D-18E, которую специально модифицировали для левши. По словам вдовы музыканта Кортни Лав, это была последняя гитара, на которой он играл перед своей смертью.

Изначально гитара перешла к дочери музыканта Фрэнсис Бин Кобейн, но в 2018 году, в результате бракоразводного процесса, инструмент получил ее бывший муж Исайя Сильва. В июне 2020 года он продал гитару на аукционе Julien's Auctions, ее купил владелец австралийской аудиотехнологической компании Rode Питер Фридман. Он подтвердил, что передаст гитару колледжу в Лондоне.

Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. В 2022 году гитара лидера Nirvana, на которой он в 1991 году играл в клипе «Smells Like Teen Spirit», ушла с аукциона за $4,5 млн. В 2023 году разбитую гитару Кобейна продали на аукционе в Нью-Йорке за $596 тыс. В 2025 году еще одна разбитая гитара была продана за $100 тыс.