Разбор энергоблока Чернобыльской АЭС приостановили из-за повреждения саркофага

Из-за повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) приостановили часть работ по разбору аварийного энергоблока, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Сейчас специалисты МАГАТЭ оценивают масштаб повреждений.

Как уточнил господин Гросси в интервью «РИА Новости», во-первых, оценивают влияние на изолирующие свойства укрытия, на его способность оставаться герметичной защитной конструкцией. Во-вторых, проверяют, как повреждения повлияют на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации.

«Невозможно работать с кориумом (расплав активной зоны реактора.— "Ъ") или фрагментами расплавленного реакторного ядра, если нельзя гарантировать, что саркофаг будет обеспечивать... защиту от возможного излучения», — сказал глава МАГАТЭ.

14 февраля МАГАТЭ сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. Власти Украины заявляли, что БПЛА был российским. Власти РФ обвинения отвергли. На прошлой неделе МАГАТЭ рассказало, что саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности.