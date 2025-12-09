ТАСС: Долина в момент продажи квартиры считала себя участником спецоперации
Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры считала, что действует в рамках спецоперации по поимке преступников и что поэтому сделка фиктивна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы по спору вокруг квартиры.
Лариса Долина
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В одном из документов утверждается, что у певицы не было «истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры». «Она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами»,— утверждается в документе.
Лариса Долина в 2024 году продала свою квартиру за 112 млн руб. Полине Лурье. Позднее певица заявила, что стала жертвой мошенников и отдала им полученные деньги. Суд вернул ей право собственности на недвижимость. Госпожа Лурье подала жалобу в Верховный суд. Ее адвокат отмечает, что покупательница квартиры в ходе сделки не сомневалась во вменяемости певицы.
