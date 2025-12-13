Прокуратура начала проверку после задержки четырех рейсов в аэропортах ХМАО

Уральская транспортная прокуратура устроила проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поздними прибытиями воздушных судов в аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Как пояснили в ведомстве, были задержаны к вылету рейс №735 авиакомпании Utair в Дубай на 5 часов и 20 минут (до 13:30), №511 Utair в Сочи на 3 часа 40 минут (до 12:40), №69072 «Уральских авиалиний» в Уфу на 2 часа 30 минут (до 12:00) и №568 Aero nomad в Ош на 3 часа 30 минут (до 19:55).

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев