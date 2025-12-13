В Ноябрьске задержали директора и инженера аэропорта по обвинению в подкупе

Силовики задержали директора и главного инженера ноябрьского филиала «Аэропорта Сургута», сообщили в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). По данным ведомства, в ноябре обвиняемые потребовали средства с руководителя коммерческой организации, с которым заключен договор по аварийному ремонту сетей теплоснабжения. За это они якобы брали на себя обязательства беспрепятственно подписывать акты и другие необходимые документы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В СКР добавили, что сотрудники ОЭБ и МВД задержали одного из фигурантов в момент передачи 1 млн руб. Следователи предъявили должностным лицам обвинение в получении коммерческого подкупа. «На период следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2026 года. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев