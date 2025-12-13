Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура устроила проверку после гибели водителя в ДТП в Тобольском районе

Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в ехавший на встречу Skoda Rapid на 206-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В ходе ДТП водитель Toyota Camry погиб на месте, водитель Skoda Rapid получил травмы и был госпитализирован. «Обстоятельства происшествия выясняются»,— добавили в Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, по факту ДТП организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. «На контроль взяты ход и результат процессуальной проверки, проводимой по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— подчеркнули в ведомстве.

