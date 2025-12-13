В Екатеринбурге открылась персональная выставка Сергея Лаушкина

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась персональная выставка «Лаушкин. Живопись», на которой представлены более 60 работ художника Сергея Лаушкина. Большая часть представленных картин подарена автором и пополнит коллекцию музея, сообщили в пресс-службе ЕМИИ.

«Эта выставка охватывает период с середины 90-х до 2024 года. Мы собрали действительно качественную и очень репрезентативную коллекцию»,— рассказала заведующая сектором отечественного искусства XX–XXI вв. ЕМИИ Наталья Пономарева. Среди экспонатов можно увидеть не только живопись, но и 10 скульптур.

«Мне сказали, что самой дорогой валютой вам заплатим — вечностью. Ну, как тут поспоришь»,— добавил живописец, скульптор, автор арт-объектов и уличных инсталляций Сергей Лаушкин.

Творчество Сергея Лаушкина минималистичное и при этом экспрессивное. Его произведения неоднократно выставлялись в США, Великобритании, Италии, Швейцарии, Нидерландах и других странах.

Большая часть динамичных сюжетов входит в цикл «Ступенчатые ритмы». В них творец передает движение, которое он наблюдал в пространстве, предметах и человеческой анатомии. В этих картинах отражена философия ступеней или ритма, который придает ощущение размеренного, «вечного» движения.

Полотна и фигуры расположены не в хронологическом порядке, а сгруппированы по общему стилю и настроению. Посмотрев каждый зал, можно проследить развитие мастера за 20 лет творческого пути.

Художник рассказал, как двойственность на многих картинах возникла из его ощущения цвета и пространства. Он считает, что на поверхности есть только два чистых цвета: желтый и голубой. На восприятие остального спектра цветов влияет свет и глубина. Кроме этого он уточнил, что никогда не писал с натуры. Все идеи вдохновлены реальными сюжетами и образами, но не более. Только девушка на холсте «Пикола с рыбой» (1999) приснилась живописцу.

«Вот реальный образ: жду транспорт на остановке, стоит мужчина, рядом две девочки у него. Черненькие такие, косички туго натянуты, между волосами бороздки открытые видны. Ну, что-что, думаю, надо брать и делать»,— добавил автор о картине «Сестрички» (2014).

Выставка будет работать до 15 февраля 2026 года.

София Паникова