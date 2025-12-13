Силы ПВО за ночь сбили 41 беспилотник над шестью регионами

Минобороны России заявило, что в ночь на 13 декабря силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над шестью регионами.

Как уточнило ведомство, 28 БПЛА сбито над Саратовской областью, по четыре — над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Белгородской областью и Крымом, один — над Волгоградской областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что при налете беспилотников на Саратов погиб человек. В городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Аэропорты Саратова, Пензы и Чебоксар приостанавливали работу.