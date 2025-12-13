Аэропорт Чебоксар приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Чебоксар введены ограничения на прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова и Пензы.

В ночь на 13 декабря угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской, Пензенской областях, Дагестане, Кабардино-Балкарии и некоторых других регионах. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что при налете беспилотников на Саратов погиб один человек.