В Ярославской области снят режим беспилотной опасности
В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом министерство региональной безопасности сообщило 12 декабря в 21:40.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 4:19 12 декабря. По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Вместе с объявлением беспилотной опасности свою работу в 4 утра приостановил ярославский аэропорт. О снятии ограничений на выпуск и прием воздушных судов Росавиация сообщила в 21:56.