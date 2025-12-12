Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту сняли ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.

Господин Кореняко сообщил о введении ограничений 12 декабря в 4:05, о снятии — в 21:56. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи 12 декабря средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона. Режим беспилотной опасности действовал в Ярославской области с 4:19 до 21:40.

Алла Чижова