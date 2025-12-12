Бельгия согласилась на долгосрочную заморозку российских активов

Бельгия, Болгария, Италия и Мальта сообщили в совместном заявлении, что проголосовали за долгосрочную заморозку российских активов, передает Reuters. При этом страны подчеркнули, что решение об использовании активов должно быть принято на уровне лидеров стран Евросоюза.

Страны Евросоюза утвердили бессрочную блокировку российских активов 11 декабря. Теперь решения по их использованию будут приниматься квалифицированным большинством, и отдельные страны не смогут блокировать продление санкций.

ЕС рассчитывает принять решение об использовании €210 млрд из замороженных средств на саммите ЕС, который пройдет с 18 по 19 декабря. Бельгия неоднократно выступала против экспроприации российских активов.

12 декабря Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Причиной стали «незаконные действия Euroclear», причиняющие убытки ЦБ России, а также «рассматриваемые Европейской комиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России» без его согласия.

