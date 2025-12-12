В Белореченске задержали двух молодых людей за стрельбу в воздух

Росгвардия задержала двоих молодых людей, устроивших стрельбу в воздух из автомобиля на улице Гоголя в Белореченске. Инцидент произошел днем 12 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Пассажир «ВАЗа» достал предмет, похожий на пистолет, и сделал выстрел на ходу. Нарушителей оперативно остановили сотрудники Росгвардии и передали полиции.

В отделе выяснилось, что стрелявшим оказался 18-летний житель города, который приобрел светошумовой пистолет в интернет-магазине и решил «проверить» его в реальных условиях. Водителю и пассажиру оформили административные протоколы по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Анна Гречко