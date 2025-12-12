В Нижневартовске все школы перевели на дистант из-за ОРВИ

В Нижневартовске(ХМАО-Югра) из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 13 по 19 декабря 2025 года все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение, сообщили в мэрии. Решение было принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города.

Занятия будут проводиться в онлайн-формате по утвержденному расписанию. Одновременно с этим принято решение об изоляции групп в дошкольных учреждениях и отмене массовых мероприятий в закрытых помещениях школ и детских садов.

«По информации Роспотребнадзора, в Нижневартовске последние две недели наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за текущую неделю превышают пороговые уровни на 34%, а среди детей 7-14 лет пороговые уровни превышены на 65,5%»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что за последнюю неделю в Свердловской области зарегистрировано 48 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из которых 23,3 тыс. приходятся на Екатеринбург. Большинство заболевших – дети (67%).

Полина Бабинцева