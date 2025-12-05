Судьи взяли немало, а получат еще больше

В Первомайском райсуде Краснодара начались прения по уголовному делу в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и трех ее бывших подчиненных, обвиняемых в получении взяток и посредничестве в коррупции. Обвинение предложило назначить подсудимым сроки наказания от 7 до 20 лет лишения свободы. Защита заявила, что обескуражена таким поворотом процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева (фото 2023 года)

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева (фото 2023 года)

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Подсудимые Елена Золотарева, Татьяна Юрова, Георгий Бондаренко и Андрей Рощевский выслушали основную часть выступления прокурора Алексея Харина безучастно. Но когда обвинитель начал перечислять эпизоды дела с предложением назначения меры наказания, подсудимые достали блокноты, ручки и начали записывать.

Дольше всего прокурор говорил о бывшем председателе Ростовского областного суда Елене Золотаревой, которой вменяют в вину семь эпизодов крупных и особо крупных взяток.

По совокупности совершенных преступлений господин Харин попросил назначить ей наказание в виде 20 лет лишения свободы, взыскать штраф в сумме 170 млн руб. и лишить бывшую судью государственных наград. Экс-председатель областного суда сделала отметку в блокноте, не изменившись в лице.

Остальным подсудимым гособвинитель также предложил назначить серьезные наказания: экс-заместителю председателя облсуда Татьяне Юровой — 18 лет лишения свободы и штраф в сумме 120 млн руб., бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова Георгию Бондаренко — 7 лет лишения свободы со штрафом в сумме 4 млн руб., бывшему начальнику областного судебного департамента Андрею Рощевскому — 10 лет лишения свободы и штраф в сумме 50 млн руб. Подсудимые-женщины в случае вынесения обвинительного приговора будут отбывать наказание в колонии общего режима. Подсудимым-мужчинам обвинитель Харин предложил назначить наказание с отбыванием в колонии строгого режима.

По мнению прокурора, вина подсудимых получила полное подтверждение в ходе судебного процесса.

Доказательствами являются показания свидетелей, материалы видеонаблюдения из кабинета председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, а также расшифровки прослушанных телефонных переговоров.

Подсудимые выслушали прокурора молча. Сделав небольшую паузу, судья Николай Щелочков дал слово защите. Первым взял слово адвокат Максим Хырхырьян. «Я несколько обескуражен речью государственного обвинителя в прениях. Прошу дать время подготовиться с учетом услышанного»,— заявил защитник. Остальные адвокаты поддержали коллегу, после чего председательствующий объявил об отложении процесса на 12 декабря.

Как ранее сообщал “Ъ”, Елена Золотарева по ходатайству Следственного комитета России была арестована в июне 2023 года, ее предполагаемые сообщники в это время уже находились под стражей.

По версии обвинения, в 2022 году судьи Золотарева и Юрова получили в виде взяток 18 млн руб. и 3 млн руб. соответственно, обвиняемые Бондаренко и Рощевский были посредниками.

Следственный комитет установил, что, получив вознаграждение от заинтересованных лиц, глава Ростовского облсуда давала указания судьям областного суда и районных судов выносить нужные решения в уголовных и гражданских делах. Речь шла о сокращении сроков лишения свободы, а также о взыскании долгов и разделе семейного имущества.

В ходе следствия и суда фигуранты не признали себя виновными, Елена Золотарева и Татьяна Юрова давать показания отказались. Андрей Рощевский настаивает, что в его переговорах с главой облсуда речь о взятках не шла. Георгий Бондаренко утверждает, что попавшая на видео передача им пакета Елене Золотаревой — это не взятка, а лишь инсценировка с целью выявить слежку за председателем облсуда.

Анна Перова, Краснодар