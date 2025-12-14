Самозанятым таксистам грозят недетские штрафы

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без использования автокресел и ремней безопасности. Ранее штраф для таких водителей было предложено повысить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для юрлиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб. В новых же поправках предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей к юрлицам, а самозанятых таксистов штрафовать за этот проступок как должностных лиц — на 25–50 тыс. руб. Необходимость ужесточения депутаты объясняли ростом числа ДТП с пострадавшими несовершеннолетними.

Проект поправок к ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ внесли в марте 2025 года в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. За перевозку детей без автокресла или непристегнутыми предложено увеличить штрафы: для обычных водителей — с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — с 100 тыс. до 200 тыс. руб. Необходимость ужесточения наказания авторы объясняли данными МВД, по которым в 2020–2024 годах произошло 83 тыс. ДТП с участием детей. В них погибло 2,7 тыс. несовершеннолетних.

Число подобных аварий растет ежегодно, сообщал господин Тресков в сентябре 2025 года во время первого чтения. В ходе парламентской дискуссии депутаты указывали на слишком высокую стоимость удерживающих устройств. Однако сенатор отвечал, что в Европе аналогичные штрафы доходят до €400, в США — до $500, и ужесточение ответственности само по себе станет «мощным рычагом» для соблюдения правил перевозки. Некоторые депутаты тогда же предлагали увеличить штрафы не вдвое, а вдесятеро (см. “Ъ” от 16 сентября 2025 года).

Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству одобрил включение нормы, приравнивающей «предпринимателей без образования юрлица» (то есть ИП) к юрлицам — с соответствующим повышением штрафов до 200 тыс. руб. Физлиц со специальным режимом «налог на профессиональный доход», то есть самозанятых таксистов, предлагается приравнять к должностным лицам. Тогда их можно будет штрафовать за перевозку детей без кресел на 50 тыс. руб.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает поправки закономерными. Он полагает, что «подобные штрафы нужно было установить давно», так как нынешние наказания фактически не работают.

«С одной стороны, многие поняли, что детей надо перевозить в безопасных условиях. Но также многие по-прежнему закрывают на это глаза. Если не хотят заботиться о безопасности детей, надо заставлять»,— рассуждает господин Кадаков, уточняя, что эта же логика применима к ИП и самозанятым таксистам. Эксперт, впрочем, указывает и на другую проблему — нехватку на рынке такси с более чем одним детским креслом. Из-за этого страдают семьи с двумя и тремя детьми, подчеркнул он. Примечательно, что об этой же проблеме упоминалось на думских слушаниях законопроекта в первом чтении, на что господин Тресков рекомендовал многодетным семьям предварительно «озаботиться подбором» подходящего для них такси.

Напомним, с 27 августа 2025 года начали действовать изменения в ПДД, запрещающие водителям при перевозке детей использовать дешевые заменители автокресел и бустеров — так называемые корректоры ремней безопасности и бескаркасные автокресла, неспособные удержать ребенка при аварии. За нарушение запрета применяется ст. 12.23 КоАП, поправки к которой обсуждает Госдума.

В январе—августе 2025 года в ГИБДД зарегистрировали 4,9 тыс. ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами (на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года). В пояснительной записке к проекту приводятся данные о росте числа нарушений: в 2022 году по ч. 3 ст. 12.23 КоАП было вынесено 652,4 тыс. постановлений, в 2023 году — 656 тыс., в 2024 году — более 700 тыс.

Александр Воронов