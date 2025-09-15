Место встречи с ДТП изменить можно

Правительство РФ собирается изменить правила, в соответствии с которыми участки дорог признаются очагами аварийности. Минтранс и МВД займутся подготовкой необходимого законопроекта. Статус дорожного участка влияет на возможность применения мер по снижению числа ДТП. По действующим правилам, не менявшимся с 2016 года, власти должны ждать год, прежде чем участок будет признан аварийно опасным, и только затем могут принимать меры. Опрошенные “Ъ” эксперты поддержали инициативу кабмина, призывая к «проактивному» подходу в реагировании на происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин 15 сентября на совещании в правительстве сообщил о разработанном по поручению президента «плане мероприятий», направленном в том числе на повышение безопасности движения.

“Ъ” ознакомился с текстом документа. Кабмин силами Минтранса и МВД собирается подготовить поправки к законодательству, которыми изменит порядок и критерии выявления аварийно опасных участков дорог. Также будут разработаны рекомендации, как эти участки устранять.

Сейчас в законе «О безопасности дорожного движения» уже прописан термин «аварийно опасный участок дороги» (другое название — место концентрации ДТП).

Определение появилось в документе в 2016 году и с тех пор не менялось. Речь идет об участке дороги протяженностью не более 1 км за городом или не более 200 м в населенном пункте, где в течение года произошло три и более ДТП одного типа (например, столкновения или выезды на встречку) или пять разнотипных видов аварий. Мелкие аварии без пострадавших и погибших в учет не берутся. Если кусок дороги официально признан местом концентрации ДТП, то на нем можно установить дорожную камеру. На устранение очагов аварийности также выделяется отдельное финансирование.

Как конкретно планируется изменить терминологию, неизвестно: межведомственные дискуссии на эту тему, по данным “Ъ”, еще продолжаются.

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом поддержали планы правительства. Аварийно опасным участком следует считать отрезок дороги, на котором происходит за три года пять и более «учетных» (то есть с вредом здоровью или погибшими) ДТП, считает руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Он считает, что часть происшествий на дорогах происходит вообще случайно, их нужно как-то «фильтровать» и не учитывать при принятии решений.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер) называют существующий подход к определению аварийно опасных участков «устаревшим и неэффективным».

«Он вынуждает власти пассивно ждать накопления определенного количества жертв ДТП за год, вместо того чтобы действовать на опережение,— считают там.— Необходим переход на проактивную модель». В организации призывают изменить и критерии признания участка дороги аварийным: считать его таким, если произошло четыре и более мелких аварий без пострадавших (с ущербом только для «железа»). Этот тезис поддерживает и глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский: на определенных участках улиц может происходить много так называемых неучетных ДТП без пострадавших. Статистически они никак не учитываются, и формально власти делать с этим ничего не обязаны.

В ОКО уверены, что нужно менять и подход к выбору мер реагирования на места концентрации ДТП. «Комплексы фотовидеофиксации эффективны только там, где причина аварийности — в нарушениях,— отмечают там.— Если же проблемы связаны, к примеру, с организацией движения или недостаточной видимостью, требуется не установка комплексов, а реконструкция участка, изменение разметки, модернизация освещения и другие меры».

Конкретные сроки подготовки законопроекта пока неизвестны. В сентябре 2025 года премьер должен получить доклад по поводу включения разработки соответствующих поправок к плану законопроектной деятельности правительства РФ.

Иван Буранов