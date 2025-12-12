FIS выдала нейтральный статус двоеборцу Артему Галунину

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявку российского двоеборца Артема Галунина на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на сайте организации.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение россиян от соревнований под эгидой FIS. CAS постановил допустить спортсменов к турнирам в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе. Решение CAS также касается и белорусских спортсменов. Нейтральный статус ранее получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина, а также специалист сборной России по лыжным гонкам Евгений Уфтиков.

Артему Галунину 26 лет. Он является победителем этапов Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны. Также спортсмен участвовал в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Таисия Орлова