На Урале возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты вахтовикам

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам одной из коммерческих организаций, которая занимается строительством Волковского горно-обогатительного комбината (ВГОК). Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее работники записали видеообращение главе СКР Александру Бастрыкину, рассказав, что ООО ХК «Новолекс» уже два месяца не выплачивает зарплату и иные выплаты. По словам сотрудников, руководство предприятия не идет на контакт и игнорирует все обращения.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, речь идет о 200 сотрудниках. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела. «В настоящее время уже осуществляется погашение долгов по зарплате перед работниками»,— отметили в пресс-службе ведомства.

ООО ХК "Новолекс" зарегистрирована в 2009 в Новосибирске. Компания работает в сфере архитектуры, инженерных изысканий и технического консультирования.

Полина Бабинцева