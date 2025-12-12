Депутату липецкого облсовета продлили заключение в СИЗО до 14 февраля

Октябрьский райсуд Липецка удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения депутату облсовета Анатолию Емельянову, который обвиняется в совершении 42 мошенничеств в значительном и крупном размерах (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Он пробудет в СИЗО как минимум до 14 февраля. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале недели Липецкий облсуд подтвердил отказ Октябрьского райсуда в приостановлении дела господина Емельянова. Последний добивался этого из-за желания заключить контракт на прохождение военной службы. В суде отметили, что отказ обоснован, поскольку пока «сохраняется необходимость проведения следственных действий для завершения расследования».

По версии следствия, потерпевшими от мошенничеств фигуранта признаны 64 человека, которым причинен ущерб на сумму свыше 11 млн руб. Гражданские иски по делу также поданы.

О возбуждении уголовного дела стало известно в середине февраля. В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Анатолий Емельянов оставляет пост руководителя регионального отделения партии ЛДПР.

Алина Морозова