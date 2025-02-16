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Депутата липецкого облсовета подозревают в мошенничестве

В Липецкой области возбуждено уголовное дело против депутата областного совета и его сообщников, подозреваемых в мошенничестве при организации туристических поездок для жителей региона, сообщили в региональном управлении СК России. По данным источников «Ъ-Черноземье», речь идет об экс-руководителе липецкого отделения Либерально-демократической партии России (ЛПДР) Анатолии Емельянове.

депутат ЛДПР Анатолий Емельянов (в центре)

депутат ЛДПР Анатолий Емельянов (в центре)

Фото: пресс-служба Липецкого областного совета

депутат ЛДПР Анатолий Емельянов (в центре)

Фото: пресс-служба Липецкого областного совета

Действия подозреваемых квалифицированы по 11 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах).

По данным следствия, с января по сентябрь 2024 года подозреваемый заключал договоры на организацию зарубежных туров с жителями Липецкой и Московской областей, включая покупку авиабилетов. Однако обязательства не были выполнены, что привело к ущербу более 2,7 млн руб. для потерпевших. По мнению следователей, деньги от туристов депутат мог получать как лично, так и через подконтрольных ему лиц. Согласно УК РФ, по этому преступлению предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В настоящее время расследование продолжается: изучается документация, допрашиваются свидетели, устанавливается круг участников преступной схемы. Принимаются меры для возмещения причиненного потерпевшим ущерба.

В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что руководитель липецкого отделения ЛПДР Анатолий Емельянов покидает свой пост. В своем Telegram-канале он рассказал, что член высшего совета партии и депутат Госдумы Никита Березин предложил ему возглавить некий федеральный образовательный проект.

Анна Швечикова

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