Зимний выезд в клуб отдыха на EXEED RX

Дальняя зимняя поездка — это не только километры и время в пути.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Важно, насколько удобно провести несколько часов в машине, как она ведет себя на переменном покрытии и дает ли ощущение, что дорога под контролем. EXEED RX из тех автомобилей, в которых этот набор факторов идеально укладывается. Он не пытается привлекать внимание окружающих, не кричит «посмотрите, какой я мощный», но предлагает именно ту степень комфорта и уверенности, которые важны на зимних маршрутах.

RX не требует привыкания. Все органы управления на своих местах, ничего не спрятано в «третьих подпунктах меню», не нужно тянуться через весь экран, чтобы поменять обогрев или положение руля. Это особенно важно в начале движения, когда водитель еще не вошел в ритм дороги и не хочет отвлекаться на интерфейс.

На трассе автомобиль ведет себя так, как и должен вести себя в зимнее время: без резких движений и попыток начать гонку там, где этого не требуется. RX стабильно держит направление, не требует постоянных подруливаний и не реагирует излишне остро на легкое изменение курса. Когда покрытие меняется — то сухой асфальт, то снег, то наледь — машина не превращает каждое изменение под колесами в отдельное приключение. Просто едет ровно. И это, пожалуй, главный показатель нормальной настройки автомобиля для зимней эксплуатации.

Многое решает подвеска. Она не раскачивает автомобиль, но и не делает его «жестким ради управляемости». В RX нашли ту золотую середину, при которой можно ехать в нормальном темпе по трассе, а потом спокойно пройти участок, где дорога уходит в колею, появляется рябь или волнистость. Пассажиры это тоже чувствуют: никто не жалуется, не задает вопросов «сколько еще осталось». Потому что в салоне действительно комфортно и спокойно.

Когда съезжаешь с трассы и начинаются подъездные дороги к клубу отдыха, RX не меняет характер. Полный привод включается незаметно и ровно тогда, когда это нужно. Нет пробуксовок на первом же повороте, нет попыток «протянуть» автомобиль силой — RX просто движется вперед. Подъемы, укатанные участки, повороты между деревьями, парковочные зоны, которые зимой представляют собой смесь снега и льда, — все проходит без ощущения, что сейчас нужно проявлять навыки раллийного пилота. Зимой важна не только дорога, но и то, что происходит внутри автомобиля. В этом плане RX сделан с большой внимательностью к мелочам. Салон прогревается быстро, стекла оттаивают без долгого ожидания. Сиденья и руль нагреваются так, что через пару минут уже и не вспоминаешь, что только что находился на морозе. Задний ряд имеет собственный подогрев. Шумоизоляция действительно хорошо работает: можно разговаривать обычным тоном, слушать музыку или просто ехать в тишине — и это не превращается в борьбу с фоновым шумом.

Багажник в RX сделан удобно — не за счет огромного объема (хотя его хватает), а благодаря правильной форме и широкой загрузочной зоне. В зимней поездке пригодится много вещей: теплая одежда, обувь, пледы, сумки, какие-то мелочи для отдыха. Все это легко раскладывается так, что к нужной вещи можно добраться без перекладки половины багажа.

Отдельно стоит сказать про камеры и ассистенты. Они работают не для галочки: зимой это реальная помощь. Круговой обзор помогает понять, что скрывается в снежной «каше» вокруг автомобиля, а ассистенты выручают при перестроениях и маневрах, когда зеркала могут быть частично покрыты снегом или грязью. RX не вмешивается в процесс управления, но помогает снизить нагрузку, когда ее и так хватает.

В итоге EXEED RX — это автомобиль, который избавляет от мелких вещей, превращающих зимнюю дорогу в источник усталости. Он едет ровно, не раздражает, не требует постоянного внимания и позволяет добраться до загородного клуба отдыха спокойно, с комфортом и со стабильным ощущением контроля.

