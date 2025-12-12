ОКН в Орле выкупила местная компания за 23 млн рублей

Здание на улице Московской в Железнодорожном районе Орла, являющееся объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, продали с торгов по начальной цене 22,9 млн руб. Победителем стало местное ООО «Экология» Юрия Парахина (тезка мэра областного центра). Информация об этом появилась на портале Финансового института развития в жилищной сфере «Дом. РФ».

Компания была единственным участником торгов. В состав лота входили четырехэтажное (один подземный) здание площадью 2,8 тыс. кв. м, а также сдаваемый в аренду на 11 месяцев за 55,5 тыс. руб. земельный участок на 2,6 тыс. кв. м. Согласно документации, постройка являлась клубом ПО «Орелтекмаш» в 1928–1930 годах. Здание находится в федеральной собственности.

На участке разрешено строительство объектов бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, делового управления, банковской и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, а также магазинов.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Экология» зарегистрировано в декабре 1996 года в Орле для сбора опасных отходов. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Юрий (Алексеевич) Парахин. За 2024 год компания выручила 115 млн руб. и получила чистую прибыль в размере 51 млн руб.

Кабира Гасанова